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ÇAPKIN: HASTANEDE SUİKAST MÜMKÜN DEĞİL İSTANBUL (A.A)

18 Mart 2011 23:05

-ÇAPKIN: HASTANEDE SUİKAST MÜMKÜN DEĞİL İSTANBUL (A.A) - 18.03.2011 - İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, sanatçı İbrahim Tatlıses'e hastanede düzenlenmesi planlanan suikast girişiminin engellendiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.  İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesindeki yerleşkesinden ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çapkın, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin, olayla ilgili olabilecek bağlantılarının incelendiğini söyledi.  Çapkın, ''Olayla ilgili her türlü olasılığı değerlendiriyoruz. Asıl şüpheliler gözaltında. Çalışmalarımız sürüyor. Elde edilen 2 silahtan biri olayda kullanılan silah. Ancak hastanede suikast girişimi iddiası gerçek değildir. Hastanede yakınları var, hastane personeli var, bizim aldığımız tertibatlar var. Böyle bir şey mümkün değil'' şeklinde konuştu. 

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