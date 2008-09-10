'Capel takıma yeni katıldı'

Real Madrid'in başarılı defans oyuncusu Segio Ramos, Bosna maçından sonra eleştirilen milli takım arkadaşı Capel’i savundu.



İspanyol Milli Takımı'ndan takım arkadaşı Ramos, Capel’in milli takımda daha ikinci maçı olduğunu söyleyerek ona sahip çıktı. İspanyol oyuncu Ramos, “Capel çok iyi bir oyuncu. Sahada her şeyi yapmak istiyor. Bu yüzden de başarısız gibi gözüküyor. Onun kadar genç olan her oyuncunun başına gelebilcek bir durum” dedi.



“Bence Bosna maçında da kötü oynamadı. Sol taraftan geliştirdiği ataklarla tehlikeler yarattı. Daha 20 yaşında. İlerleyen yıllarda İspanya’ya çok şeyler verecek. Sadece milli takımın oyun tarzına adapte olması gerek” diyerek arkadaşını savundu.



Sevilla'nın sol kanadında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken İspanyol oyuncu Capel takım oyununa katkı sağlamaması nedeniyle eleştiriliyordu.