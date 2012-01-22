-Çapa'dan falcı haberine yalanlama ANKARA (A.A) - 22.01.2012 - Gençlerbirliği Teknik Direktörü Fuat Çapa, Alman basınında çıkan falcı haberlerini yalanladı. Çapa, Almanya'nın Bild am Sonntag gazetesinin, bilginin kaynağını belirtmeden yayımladığı haberde, kadroda hangi oyunculara yer vereceği konusunda bir falcıya danıştığını iddia etmesine esprili bir yaklaşım sergiledi. Çapa, falcıya danışma olayının gerçeği yansıtmadığını belirterek, ''Keşke öyle bir tanıdığım olsa da sorup kadro kurabilsem'' dedi. Futbolda böyle şeylerin yeri olmadığını ifade eden Çapa, ''Bu tür haberler kasıtlı olarak yazılıyor. Futbol bu kadar kolay bir oyun değil. Biz ekibimle beraber bilimsel çalışmalar ışığında kadroyu oluşturuyoruz. Bu haberin Türk basınında değil de Alman basınında yer alması da ayrıca manidar. Bu iddiaları kimin ortaya attığını biliyorum ama umursamıyorum'' diye konuştu.