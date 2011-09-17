-Çapa: ''Rakibe göre oynamalısınız'' ANKARA (A.A) - 17.09.2011 - Gençlerbirliği Teknik Direktörü Fuat Çapa, 2-1 kazandıkları Kardemir Karabükspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında ''Rakiplerin oyun sistemine göre oynamalısınız. Karabükspor'un belli bir oyun stratejisi var. İyi kapanıp, kontra atağa çıkan futbolcuları var'' dedi. Geçen hafta iyi oynamalarına karşın, mücadeleyi kaybettiklerini anımsatan Çapa, ''Rakiplerin oyun sistemine göre oynamalısınız'' dedi. ''Karabükspor'un belli bir oyun stratejisi var. İyi kapanıp, kontra atağa çıkan futbolcuları var. Özellikle ilk yarı topu şişirmeden, ayağa pas yaparak çok iyi oynadık'' diyen Çapan şunları söyledi: ''Kademe arası mesafeleri iyi değerlendirdi. Birinci golü de bu şekilde bulduk. 1-0'dan sonra 3-4 sıfır da olabilirdi. İkinci yarıda Kardemir Karabükspor daha iyi oynadı. İlk yarıda yaptıklarımızı yapamadık. Biz de dik futbol oynamaya başlayınca biraz zorlandık. Kardemir Karabükspor'un verdiği pozisyonları değerlendirmek istedik. Ancak ikinci yarı hataları istediğimiz gibi değerlendiremedik.'' -Kardemir Karabükspor cephesi- Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Yücel İldiz de bu yenilginin kendilerine hiç yakışmadığını belirterek, ''Bugün enteresan bir müsabaka oldu. Gerçekten oyunun ilk 45 dakikası oynadığımız en kötü futbollardan biriydi. Bize hiç yakışmadı. Bütün hatlarımızda istediğimizi yapamadık ve Gençlerbirliği öne geçti. İkinci yarı ise oyunu biz kurduk. Skorda beraberliğimizi yakalayabileceğimizi düşünüyordum. Ama ilk yarının bedelini ödedik. Yeni arkadaşların antrenman eksikliği de vardı. Her şeye rağmen oynanan futbol bize yakışmadı'' diye konuştu.