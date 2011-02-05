-ÇAPA: "İYİ MÜCADELE VERDİK AMA KAZANAMADIK" İSTANBUL (A.A) - 05.02.2011 - Spor Toto Süper Lig'de İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a 3-1 yenilerek kötü gidişini sürdüren Kasımpaşa'nın teknik direktörü Fuat Çapa, iyi mücadele etmelerine rağmen sonuca gidemediklerini söyledi. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Fuat Çapa, maçın ilk dakikalarından itibaren kazanmayı ne kadar istediklerini sahaya yansıttıklarını, golü de doğru zamanda bulduklarını anlattı. Çapa, şöyle konuştu: ''Hiçbir şey yokken yapmış olduğumuz bir pozisyon hatasından dolayı ilk golü yedik. İkinci yarıda ise kademeler arasındaki mesafeler giderek açıldı. Son 2 haftada 5 maç yaptık ve oyuncuların yorgunluğu ortaya çıktı. En az rakibimiz kadar biz de pozisyona girdik ancak onlar usta ayaklarıyla sonuca giderken, biz ise o konuda eksik kaldık. Bugüne kadarki en iyi mücadelemizi yaptık ama maalesef kazanamadık. Birkaç gün kafaları topladıktan sonra Kardemir Karabükspor maçına odaklanacağız. İnşallah deplasmanda galip geleceğiz.'' Kasımpaşalı futbolcu Gökhan Güleç ise İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a karşı kendileri adına çok önemli bir maç yaptıklarını aktararak, ''İyi başlayıp iyi mücadele ettik ve öne de geçtik. Sonra yediğimiz gollerle oyundan düştük. Bizim için kötü bir yenilgi oldu'' derken, Barış Başdaş da ''Bu sezon en iyi oynadığımız maçlardan biriydi. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Bizim için hala umut var'' ifadelerini kullandı.