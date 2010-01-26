Cantona tiyatro sahnesinde

T24 - Cantona değişik işleri denemek ve kendisini tehlikede hissetmek istediğini söylüyor.

Eski futbolcu Eric Cantona bu hafta ilk kez bir tiyatro oyununda rol alarak yeni alanlara yayılan meslek hayatında, önemli bir sınav verecek.



Eskiden Manchester United takımında oynayan ve ardından sinemada da ismini duyuran Eric Cantona, Paris'te, eşi Raşida Brakni'nin yönettiği oyunda sahneye çıkacak. Cantona'nın son derece zor bir rolde oynayacağı ve eleştirmenlerin sıkı takibinde olacağı belirtiliyor.



Cantona, "Ben tutkuya bayılıyorum. Hep değişik şeyler denemek istiyorum. Bazen de kendimi tehlikede hissetmek istiyorum." diyor ve ekliyor :



"Hedef hep aynı. Oynamak ve keyif almak. Birşeyden zevk almak için kendinize güven duymanız gerekli. Bu da yalnızca çok çalışarak elde edilebilecek birşey."



Cantona'nın rol aldığı Face au Paradis (Cennetle Yüzyüze) genç oyun yazarı Nathalie Saugeon'un yeni bir çalışması.



Eric Cantona ile rol arkadaşı Lorant Deutsch, yıkılan bir binanın altında sağ kalabilen iki kişiyi canlandırıyorlar.



Bazıları sevecek, bazıları sevmeyecek. Hergün kendimi kendime kanıtlayacağım birşey çıkıyor. Başkalarına kanıtlayacağım birşey ise yok!









Oyunla Haiti depremi arasında kurulacak koşutluklar bir yana, her iki oyuncunun rolleri de gayet zor.



Oyunun basın duyurusunda, "Bu iki kişi birbirlerini görmüyorlar. Ama açıkta yanyana olan iki insandan çok daha fazla ortaya koyuyorlar kendilerini." deniyor. İki karakter arasındaki diyalog bir buçuk saat sürüyor.



Sinema ve kitaptan sonra şimdi de tiyatro





Eric Cantona'nın sahnedeki varlığı çok etkileyici. Provalarla başlamak için koca cüssesiyle bina yıkıntısının altına uzanmadan önce, sahnenin önünde adeta Old Trafford sahasındaymış gibi çalımla yürüyor.



Yönetmen Brakni, "sinemada bazen sadece görünmeniz yeterli olabilir ama tiyatroda bu yeterli değil" diyor.



Eskiden Comédie-Française'de oynayan ve ödüllü bir film oyuncusu olan Raşida Brakni, kocası Eric Cantona'ya özellikle bu rol yakışacağı için bu oyunu seçmiş.



Marigny Tiyatrosundaki provalarda her hareketi izleyen, her tonlamaya kulak kesilen Brakni, hiçbir falsoya hoşgörü göstermiyor.



"Eric bir işçi, zorluklardan korkmuyor, tiyatrodan, halktan ürkmüyor" diyor Raşida Brakni ve sürdürüyor:



"Büyük nitelikleri var. Büyük becerileri var. Ve bunu söyleyen onu seven kadın değil, tiyatro yönetmeni!"



Cantona açısındansa, oyun, giderek genişleyen sanat yaşamında yeni bir halka...



Futbol ayakkabılarını duvara astıktan sonra birçok filmde rol aldı Cantona. Geçen yıl çevrilen Ken Loach yapımı 'Looking for Eric' filminde oynadığı ve büyük övgüler toplayan rolden sonra, yoksul ve fırsatlardan yoksun insanların yaşamlarına ilişikin kendi çektiği fotoğraflardan oluşan bir kitabı yayımlandı.



Ama Face au Paradis (Cennetle Yüzyüze) oyunuyla yine bilinmeye doğru büyük bir adım atıyor Cantona. Bazı eleştirmenler Eric Cantona'nın tehlikeleri göze almasından memnun.



France Culture radyosu tiyatro eleştirmenlerinden Joelle Gayot, "Seyircileri hemen kahkahaya boğacak bir komedi ya da alternatif tiyatro oyununu yeğleyebilirdi. Henüz sahnelenmemiş çağdaş bir oyunu seçince, rol arkadaşı ve yönetmenle birlikte bu rolü sahnede yaratması gerekiyor." diyor.



"Cantona, oyunu eleştirebilecekleri aldırmaz bir havada konuşuyor." diyor.



Cantona'nın tiyatro sahnesine çıkması konusunda kim ne derse desin, koyu Marsilya aksanıyla konuşan ve bu yüzden de Fransa'da fazla ciddiye alınmayan Eric Cantona'nın kimseyi umursamaz duruşu, hala değişmemiş görünüyor.