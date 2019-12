'Cantona gibi efsane ol'

Manchester United'ın dünyaca ünlü Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo için Sir Alex Ferguson'dan ilginç bir değerlendirme geldi. Ferguson, yıldız futbolcunun Kırmızı Şeytanlar'ın ayin mekanı Old Trafford'un Fransız futbolcu Eric Cantona gibi 'unutulmazı' olabileceğini söyledi.





Real Madrid'in transfer listesinin başında yer alan, kendisi de İspanyol devinin yolunu tutmak isteyen fakat Manchester United tarafından trasnferine izin verilmeyen Ronaldo geçen sezon harikalar yaratmış ve takımının hem Premier Lig'i hem de Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasında önemli rol oynamıştı. Portekizli futbolcu attığı 42 golle tüm otoritelerin dikkatini çekmiş ve yılın futbolcusu, Altın Ayakkabı ödüllerini de kazanmıştı.



Manchester United'dan ayrılmak istediğini ve futbol hayatına Madrid'de devam etme arzusunda olduğunu her foırsatta dile getiren hatta kulübünü bu transfere izin vermediği için suçlayan, kendisini bir köle olarak olarak nitelendiren Ronaldo bütün bu gelişmelere rağmen İskoç menajeri Ferguson'un en büyük gözdesi.



İskoç menajer şimdi de Ronaldo'nun, Old Trafford'un bir diğer 7 numaralı efsanesi Eric Cantona gibi olabileceğini belirtiyor. İleride Ronaldo'nun kulüpten ayrılabileceğini kabul eden Ferguson, “Bence Ronaldo, kariyeri için şu an Manchester'da kalmasının kendisi için daha iyi olacağını anladı” dedi. Cantonan'nın Old Trafford için bir efsane olduğunu da hatırlatan Ferguson, “Hala tâcı Cantona takıyor, bende Ronaldo'ya Cantona gibi bir kahramanı takip etmesini şu an değilse de mutlaka ilerde onun gibi olacağını söyledim” diyor.



Fransız oyuncu Eric Cantona, 30 yaşında emekli olana kadar, Manchester formasıyla 4 lig 2'de FA Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.