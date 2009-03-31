Çantayı karıştırdı, yakalandı

Genç çift, seyahate çıkarken 2 kilo altınını çantaya koyup yanlarına aldı. Uyuşturucu kuryesi esrar dolu çanta yerine yanlışlıkla çiftin çantasını götürdü. Yakalanan kurye, "Bilseydim almazdım, benim malım altından daha değerli" dedi.



Adana’da oturan Leyla-Halit Kesen çifti 2 aylık kızlarını da alıp, Gaziantep’in İslahiye İlçesi’ndeki akrabalarını ziyarete gitti. Kendileri evde yokken, hırsızların düğünlerinde takılan ziynet eşyalarını çalmasından korkan Leyla Kesen, 2 kilo ağırlığındaki altınlarını da çantasına koyup yanlarında götürdü. Adana’ya dönüşte, altınların bulunduğu el çantasını büyük spor çantasına yerleştiren çift, bunu bagaja verdi. Kesen çifti, Yüreğir Otogarı’nda kontrol ettikleri çantalarının, başka bir çantayla değiştirildiğini gördü. Haber verdikleri polis ekiplerinin kontrol ettiği çantadaki siyah poşetlerde 2 kilogram esrar olduğu anlaşıldı.



'Benim malım altından daha değerli'



Polis Leyla Kesen’in altınlarının bulunduğu çantayı bir gencin aldığını belirledi. Benzer olduğu için karıştırıp, Kesen çiftinin çantalarını aldığı saptanan kişinin, otogardan bindiği taksi belirlendi. Ve sonunda çantaları karıştıran Murat Torun (20), bir internet kafede chat yaparken yakalandı. Uyuşturucu kuryesi olduğu öğrenilen genç, esrarı Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde adını bilmediği bir kişiden aldığını, satmak için Ankara’ya gitmeyi planladığını söyledi. Torun’un, “Ben uyuşturucu bağımlısıyım. Çantada altın olduğunu bilmiyordum. Bilseydim de almazdım, benim malım altından daha değerli” demesi polisleri bile şaşırttı.



'Biz yanlış çantayı almadık'



Altınları kaybolunca üzülen, bulununca büyük sevinç yaşayan Kesen çifti karakoldan çıkarken fotoğraflarını çeken gazetecilere, “Biz yanlış çantayı almadık” diye espri yaptı.

