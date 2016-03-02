Çantasından kesik çocuk başı çıkaran kadın: Bunu yapmamı Allah emretti!

Rusya’nın başkenti Moskova’da pazartesi günü, kesik çocuk başı taşırken yakalanan 38 yaşındaki Özbek dadı Gyulchekhra Bobokulova, mahkemeye çıkarıldı. 2011 doğumlu Nastya Meshcheryakova adlı kız çocuğunun kesik başını polise gösteren üç çocuk annesi Bobokulova, “Bunu yapmamı Allah emretti” ifadesini kullandı.

Radikal'de yer alan habere göre; mahkemede, “Allah barış haberlerini vermek üzere ikinci bir peygamber gönderiyor” diyen kadın, aç olmasından şikayet etti ve “bir hafta içinde öleceğini” söyledi. Mahkemeye getirildiğinde gazetecilere gülümseyerek selamlayan Bobokulova, suçunu kabul edip etmediği sorulduğunda, "Evet’"yanıtını verdi. Bobokulova, soruşturma sürdüğü esnada iki ay boyunca gözaltında kalacak.

Soruşturmacı Olga Lapteva, mahkemede yaptığı açıklamada Bobokulova’nın “olağanüstü ciddi bir suç işlediğini” vurguladı ve üç yıl veya daha fazla hapis cezası alması gerektiğini savundu. Bobokulova’nın suç ortağı olup olmadığı araştırılmaya devam ediyor.

Akli dengesi yerinde mi?

Bobokulova’nın küçük çocuğu öldürdüğü apartmanda erkek arkadaşının da bulunduğundan şüpheleniliyor. Polis, ismi açıklanmayan ve Bobokulova’yı radikalleştirdiğinden şüphelenilen söz konusu erkek arkadaşı arıyor.

Moskovsky Komsomolets gazetesi, Özbekistan polisine dayandırarak yaptığı haberinde, psikiyatrik muayenelerden geçen Bobokulova’nın 15 yıldır şizofren olduğunu yazdı. Komsomolskaya Pravda’da ise kadının son zamanlarda dindarlaştığı ve internette çok vakit geçirdiği belirtildi.

Moskova'da kesik baş gösteren kadın gözaltına alındı

Çevredekileri tehdit etmişti

Bobokulova, polise, çantasından çıkardığı kesik başı göstermiş ve gözaltında alınmıştı. Oktyabrskoye Pole metro istasyonu yakınlarında meydana gelen olayın ardından sosyal medyaya yüklenen videoda; kadının, polis tarafından gözaltına alınmadan önce çevredekilere bağırdığı görülmüştü. Bazı kaynaklar, kadının çevredekileri, üzerindeki bombayı patlatmakla tehdit ettiğini savunmuş, ancak kadının üzerinden patlayıcı çıkmamıştı.

Rus haber sitesi RBC, olayın yaşandığı yer yakınlarında bulunan ve neden çıktığı bilinmeyen bir yangında yanan bir dairede, başı olmayan bir çocuk bedeni bulunduğunu bildirmişti.