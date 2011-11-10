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Çantasında biber gazı var

“Dedektif Memoli” dizisinin Zeynep'i Burcu Esmersoy, tedbiri elden bırakmayıp çantasında biber gazı taşıdığını söyledi.

10 Kasım 2011 02:00


T24- “Dedektif Memoli” dizisinde Zeynep karakterini canlandıran Burcu Esmersoy, tedbiri elden bırakmayıp çantasında biber gazı taşıdığını söyledi.


Burcu Esmersoy, “Ben polis olsaydım cinayet masasında çalışmayı isterdim” dedi


Hürriyet'in haberine göre 15 senedir boks ve Mai Tai (Tayland Boksu) yapan Esmersoy, bir saldırı durumunda kendini savunacak kadar yetenekli olduğunu, buna rağmen tedbiri elden bırakmayıp çantasında biber gazı taşıdığını söyledi: “Trafikte çıkan kavga sırasında yüzme bilmeyen insanların denize atıldığı bir dönemde yaşıyoruz. Kendini savunmak ve korumak adına bazı önlemler almak zorundasın.”

Burcu Esmersoy, botoks yaptırdığı iddiasına yanıt verdi: “Botoks yaptırmadım. Yorgunluk ve uykusuzluktan gözlerim şişti.”



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