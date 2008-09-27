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Çanta için 5 ay hapis

Asuman Krause'nin çantasını kızına çaldırdığı iddiasıyla yargılanan Leyla A. 5 ay hapis cezasına çarptırıldı

27 Eylül 2008 03:00

Manken-Şarkıcı 32 yaşındaki Asuman Krause’nin 5 yıl önce bir iş merkezinde çantasını kızına çaldırdığı iddiasıyla yargılanan 41 yaşındaki Leyla A. 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, Leyla A’nın cezasını 1.350 YTL adli para cezasına çevirdi. Asuman Krause, geçen Mart’ta yapılan duruşmada sanıktan şikâyetçi olmadığını söylemişti. Asuman Krause, “Zira aradan uzun zaman geçti. Ciddi bir ceza alabileceğini düşünmüyorum. Kişisel olarak şikâyetim olmadığı için davaya katılmak istemediğim gibi tarafıma avukat atanmasını da istemiyorum' demişti.

Asuman Krause, 20 Şubat 2003'de oynayacağı oyunun provası için Profilo alış veriş merkezine gitmişti. İçinde 1.600 YTL, pasaport ve banka hesap cüzdanlarının da bulunduğu çantasını sandalyenin üzerine bırakan Krause, oyunun provası için çalışmaya başlamıştı. Bu sırada 11 yaşındaki E.A. annesi Leyla A’nın azmettirmesi ile Asuman Krause'nin çantasını kaldırımcılık sureti ile hırsızlık yaparak çalmıştı. Asuman Krause ise karakola giderek çantasının çalındığını belirterek şikâyetçi olmuştu. Polis ekipleri alış veriş merkezinin kamera kayıtlarını inceleyerek E.A'yı yakalamıştı. E.A. ile beraber bulanan çanta ise içinde bulanan paradan 300 YTL eksiğiyle Asuman Krause'ye teslim edilmişti. Olayın ardından Şişli Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede E.A. hakkında takipsizliğe karar verilirken, Leyla A’ hakkında 4 ay ile 1 yıl 8 ay hapis istemiyle dava açılmıştı.


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