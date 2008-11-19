Çanta, güzel kadın, Paris

Hollywood'un birbirinden ünlü aktrislerinin elinden düşmeyen Dior çantalara şimdi bir yenisi daha ekleniyor.



Şimdiye kadar birçok aktrise ev sahipliği yapan dünyaca ünlü marka Dior, bu defa da bu yıl "La Môme" filmiyle 'en iyi kadın oyuncu' dalında Oscar'ı kazanan Marion Cotillard'ı gözüne kestirdi.



Marka, yeni yüzü olarak bu Fransız güzelini seçerken reklamları içinse ilginç ortamlar seçti. Dior'un son çanta kreasyonu için kamera karşısına geçen aktrisin fotoğrafını Peter Lindbergh çekti.Çekim mekanı ise oldukça etkileyici; Eyfel Kulesi.



Dior'un son çantası 'Lady Bag' için Fransız güzelliğini ortaya döken Cotillard, reklam kampanyası için 3 ayrı şehirde daha görüntülenecek.