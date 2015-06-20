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Cansu'nun katil zanlısı Özgecan eylemine katılmış!

Cansu Kaya'nın öldürülmesiyle ilgili tutuklanan şüphelinin Özgecan Arslan için gerçekleştirilen eylemde çekilen fotoğrafı ortaya çıktı

20 Haziran 2015 21:21

Muğla’nın Ortaca İlçesi’nde geçen pazar günü kaybolan ve üç gün sonra kanalda cesedi bulunan 18 yaşındaki Cansu Kaya’nın katil zanlılarından 17 yaşındaki M.P.C.’nin ülkenin gündemini sarsan Özgecan Arslan cinayetini protesto için düzenlenen eylemlerden birine katıldığı ortaya çıktı.

Milliyet'te yer alan habere göre, geçtiğimiz 17 Şubat’ta Atatürk Anıtı’nda başlayan yürüyüşte grup içinde yer alan M.P.C.’nin, Özgacan’ın fotoğrafının yer aldığı eylemde pankart taşıdığı ve katilleri kınadığı görüldü. 

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