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Cansu Dere taşıyıcı anne rolünde oynayacak

Dere'nin yeni dizisi Japon yapımı 'Mother'dan uyarlanacak

23 Ağustos 2016 12:06

Eski manken ve oyuncu Cansu Dere, Japon yapımı 'Mother'dan uyarlanan yeni dizisinde taşıyıcı anneyi canlandıracak.

 

Hazırlıklar tam gaz devam ediyor

 

Hürriyet'in haberine göre, Mother adlı Japon yapımından uyarlanan yeni dizinin hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Yeni sezonda Star TV'de başlaması planlanan dizi için Vahide Perçin ve Gonca Vuslateri'den sonra Cansu Dere ile anlaşıldı.

 

Taşıyıcı anne olacak

 

Uzun aradan sonra bu projeyle ekrana dönmeye hazırlanan Dere, dizide Zeynep adlı bir taşıyıcı anneyi canlandıracak.

 

Çekimler başlıyor

 

"Mother"ın yerli versiyonunda Dere, dünyaya getirdiği çocuğu kaçıran bir kadın olarak izleyici karşısına çıkacak. Yönetmenliğini Merve Girgin'in üstlendiği MF Yapım imzalı dizinin çekimlerine önümüzdeki günlerde başlanacak.

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Cansu Deretaşıyıcı annemother

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