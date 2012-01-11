Cansu Dere Paris yolcusu



T24- Yıllardır Paris Haute Couture haftasında Türk modasını temsil eden Dilek Hanif, 2012 yaz koleksiyonunu tanıtmak üzere 24 Ocak’ta bir kez daha Fransa’da olacak.









Hürriyet'in haberine göre, defile düzenlemek için tarihi bir saray olan Hotel d’Evreux’i tercih eden Hanif, yerli yabancı 600 kişilik bir izleyici grubunu ağırlayacak. Organizasyonda 20 manken görev alacak.

Başarılı tasarımcı, Paris’teki defileden önce, koleksiyonunu Cansu Dere’nin katıldığı özel bir fotoğraf çekimiyle tanıttı. Yeni koleksiyonunda 90’lı yılların göz alıcı kadınsı stilinden ilham alan ve “Bu yaz ne göğüs, ne de bacak; favorim sırt dekoltesi” diyen Hanif, Dere’nin derin sırt dekolteli giysisi içinde hem elegan hem de çok seksi gözüktüğünü belirtti.