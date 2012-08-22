T24 LogoT24 Logo
Magazin

Cansu Dere Muhteşem Yüzyıl'da

Sultan Süleyman'ın son gözdesi İranlı cariye rolüyle Cansu Dere olacak

22 Ağustos 2012 14:47

Muhteşem Yüzyıl'ın yeni sezonunda şiire olan yatkınlığı ve güzelliğiyle Sultan Süleyman'ın dikkatini çeken İranlı cariye Firuze'yi Cansu Dere canlandıracak.

Cansu Dere; Tuncel Kurtiz, Ozan Güven, Pelin Karahan gibi  isimleri kadrosuna katan dizinin yeni bölümlerinde Hürrem Sultanı'ın rakibi olacak.

Habertürk'te yer alan habere göre, diziye konuk oyuncu olarak katılan Dere, eğitimli oluşu, şiire olan yatkınlığı, Farsça'ya olan hakimiyeti, huzur veren hali ve güzelliğiyle Sultan Süleyman'ın dikkatini çeken İranlı cariye Firuze'yi canlandıracak.


"Firuze'ye hayır diyemezdim"


Acem topraklarında yaşayan bir hanedan ailesinin asıl kızı olan Firuze olarak izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Cansu Dere, çok heyecanlı olduğunu belirtip şunları söyledi: "Muhteşem Yüzyıl seyretmenin keyfi dışında kamera arkasını da merak ettiğim başarılı bir projeydi. Yağmur-Durul Taylan da çalışmak istediğim yönetmenlerdi. Bir de üzerine beni çok etkileyen Firuze karakteri eklenince, benim için 'Hayır' denilemez bir teklif haline geldi."


Kadro daha da güçlendi


Muhteşem Yüzyıl'ın yeni sezonunda Pelin Karahan Mihrimah Sultan'ı, Ozan Güven Rüstem Paşa'yı, Tuncel Kurtiz ise Anadolu'daki Osmanlı nüfusuna Alevilikten Sünniliğe geçmeleri için baskı ve şiddet uygulmakla suçlanan bir Şeyhülislam olan Ebu Suud Efendi'yi canlandıracak. Dizi 12 Eylül Çarşamba akşamı üçüncü sezonuyla başlayacak.

ETİKETLER

muhteşem yüzyıliranlı cariyecansu derehürremin rakibifiruze

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24