Cansu Dere Muhteşem Yüzyıl'da

Muhteşem Yüzyıl'ın yeni sezonunda şiire olan yatkınlığı ve güzelliğiyle Sultan Süleyman'ın dikkatini çeken İranlı cariye Firuze'yi Cansu Dere canlandıracak.

Cansu Dere; Tuncel Kurtiz, Ozan Güven, Pelin Karahan gibi isimleri kadrosuna katan dizinin yeni bölümlerinde Hürrem Sultanı'ın rakibi olacak.



Habertürk'te yer alan habere göre, diziye konuk oyuncu olarak katılan Dere, eğitimli oluşu, şiire olan yatkınlığı, Farsça'ya olan hakimiyeti, huzur veren hali ve güzelliğiyle Sultan Süleyman'ın dikkatini çeken İranlı cariye Firuze'yi canlandıracak.



"Firuze'ye hayır diyemezdim"



Acem topraklarında yaşayan bir hanedan ailesinin asıl kızı olan Firuze olarak izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Cansu Dere, çok heyecanlı olduğunu belirtip şunları söyledi: "Muhteşem Yüzyıl seyretmenin keyfi dışında kamera arkasını da merak ettiğim başarılı bir projeydi. Yağmur-Durul Taylan da çalışmak istediğim yönetmenlerdi. Bir de üzerine beni çok etkileyen Firuze karakteri eklenince, benim için 'Hayır' denilemez bir teklif haline geldi."



Kadro daha da güçlendi



Muhteşem Yüzyıl'ın yeni sezonunda Pelin Karahan Mihrimah Sultan'ı, Ozan Güven Rüstem Paşa'yı, Tuncel Kurtiz ise Anadolu'daki Osmanlı nüfusuna Alevilikten Sünniliğe geçmeleri için baskı ve şiddet uygulmakla suçlanan bir Şeyhülislam olan Ebu Suud Efendi'yi canlandıracak. Dizi 12 Eylül Çarşamba akşamı üçüncü sezonuyla başlayacak.