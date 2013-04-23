Cansu Dere ile Saadet Işıl Aksoy Cannes’a gidiyor

Dünyaca ünlü film festivali Cannes'a iki Türk oyuncu Cansu Dere ve Saadet Işıl Aksoy da katılacak.

Reklamında oynadıkları güzellik markalarının davetlileri olarak Cannes Film Festivali'ne katılacak olan Cansu Dere ve Saadet Işıl Aksoy, L’OrÈal Paris ve Elseve'in yüzlerini temsil edecek.

Her yıl dünyaca ünlü yıldızları bir araya getiren Cannes Film Festivali’nin kırmızı halısında 16. kez ana sponsor olan L’OrÈal Paris; güzellik elçileri olan Excellence’nin yüzü Cansu Dere ve Elseve’in yüzü Saadet Aksoy da yürüyecek.

Sabah gazetesi'nin haberine göre, L’OrÈal Paris’in global güzellik elçileri arasında yer alan Jennifer Lopez, Milla Jovovich gibi ünlü isimler de törende boy gösterecek.