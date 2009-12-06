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Cansu Dere ayrılığa dayanamadı

Cem Yılmaz'la ayrılığa dayanamayan Cansu Dere’nin barışmak için ünlü şovmenin yakın arkadaşlarından yardım istediği öğrenildi.

06 Aralık 2009 02:00

T24 - Cem Yılmaz ile ayrılığa dayanamayan Cansu Dere’nin barışmak için araya ünlü şovmenin yakın arkadaşları olan Mazhar Alanson ve Özkan Uğur’dan yardım istediği öğrenildi.


 Cansu Dere'nin bu mutluluğu mazide kaldı


Üç yıllık ilişkilerini geçtiğimiz ay noktalayan Cem Yılmaz ve Cansu Dere’nin daha önce “Yahşi Batı” filminin çekimlerinde de ayrılık kararı aldığı ortaya çıktı. O dönem ilişkilerinde büyük krizler yaşayan çiftten Yılmaz’ın setteki arkadaşlarına “Cansu beni anlamıyor, bu ilişki yürümüyor” diye dert yandığı ancak Dere’nin mücadelesi sonucu ilişkiye bir şans daha verdiği iddia edildi.

Vatan gazetesinin haberine göre, Yılmaz’ın bu son ayrılık kararında da Dere’nin pes etmediği öne sürüldü. Öyle ki ünlü oyuncunun hala sevgilisinin Levent’deki evinde kendisine ait olan eşyaların büyük bir kısmını almamakta direttiği öğrenildi. Dere’nin, röportajlarda da ilişkisinin devam ettiğini ima eden cümleler kullanması dikkat çekiyor.

Ünlü oyuncunun, bir yandan ilişkisinin sürdüğünü göstermeye çalışırken bir yandan da barışmak için Yılmaz’ın yakın dostlarından yardım istediği öğrenildi. Dere’nin M.F.Ö grubunun üyeleri Mazhar Alanson ve Özkan Uğur’u da devreye soktuğu iddia edildi. Çifte yakın çevreler Cansu Dere’nin mücadelesinin yine sonuç vereceğini ve barışacaklarını söylüyor.

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