Cansu Dere ayrılığa dayanamadı

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Cansu Dere'nin bu mutluluğu mazide kaldıÜç yıllık ilişkilerini geçtiğimiz ay noktalayan Cem Yılmaz ve Cansu Dere’nin daha önce “Yahşi Batı” filminin çekimlerinde de ayrılık kararı aldığı ortaya çıktı. O dönem ilişkilerinde büyük krizler yaşayan çiftten Yılmaz’ın setteki arkadaşlarına “Cansu beni anlamıyor, bu ilişki yürümüyor” diye dert yandığı ancak Dere’nin mücadelesi sonucu ilişkiye bir şans daha verdiği iddia edildi.Vatan gazetesinin haberine göre, Yılmaz’ın bu son ayrılık kararında da Dere’nin pes etmediği öne sürüldü. Öyle ki ünlü oyuncunun hala sevgilisinin Levent’deki evinde kendisine ait olan eşyaların büyük bir kısmını almamakta direttiği öğrenildi. Dere’nin, röportajlarda da ilişkisinin devam ettiğini ima eden cümleler kullanması dikkat çekiyor.Ünlü oyuncunun, bir yandan ilişkisinin sürdüğünü göstermeye çalışırken bir yandan da barışmak için Yılmaz’ın yakın dostlarından yardım istediği öğrenildi. Dere’nin M.F.Ö grubunun üyeleri Mazhar Alanson ve Özkan Uğur’u da devreye soktuğu iddia edildi. Çifte yakın çevreler Cansu Dere’nin mücadelesinin yine sonuç vereceğini ve barışacaklarını söylüyor.