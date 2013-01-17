Cenazeleri Diyarbakır'da binler karşıladı

Fransa'nın başkenti Paris'te öldürülen Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Şaylemez'in cenazeleri saat 20.45'te Diyarbakır Havaalanı'na ulaştı.

Akşam saatlerinde doğru, uçağın ineceği saatte sayı binlere ulaşırken, uçağın alçaldığının görülmesi üzerine kalabalık elleriyle zafer işareti yaparak sloganlar attı. Üç kadın Kürtçe ağıt ve sloganlarla karşılandı.

Cenazeleri almak için gelen kalabalık grup ile basın mensupları, güvenlik gerekçesiyle durdurularak, havaalanına alınmadı. Gruptan sadece BDP milletvekilleri, belediye başkanları ve bazı BDP yöneticileri içeri alındı.

Üç ambulansa konan cenazeler binlerce kişinin eşliğinde Özel Bağlar Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Kalabalık yol boyunca ‘Şehitler Ölmez’ anlamına gelen ‘Şehit Namırım’ sloganı attı. Dar sokaklardan geçilirken ambulansların üzerine çiçeklerin atıldı.

Öte yandan, konvoyda bulunan BDP'ye ait otobüsten kalabalığa sürekli sağduyu olmaları yönünde çağrı yapılırken, karşılama törenine katılan kitle Cansız, Doğan ve Şaylemez'in fotoğrafları dışında başka fotoğraf taşımadı.

Fotoğraflar- Etkin Haber Ajansı (ETHA)