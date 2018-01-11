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Dünya

Cansız bedeni çöpte bulunmuştu; 7 yaşındaki Zeynep öldürülmeden önce tecavüze uğramış

Zeynep'in öldürülmesinin ardından ülkede başlayan protestolarda 2 kişi yaşamını yitirdi

11 Ocak 2018 10:22

Pakistan'ın Kasur kentinde cansız bedeni çöplükte bulunan 7 yaşındaki Zeynep'in öldürülmeden önce tecavüze uğradığı öğrenildi. Haberin yayılmasının ardından ülkede geniş çaplı protesto gösterileri düzenlendi. Protestolarda 2 kişi hayatını kaybetti.

Hürriyet'te yer alan habere göre Lahor'un 20 kilometre güneyindeki Kasur şehrinde düzenlenen gösterilerde hayatını kaybedenlerin polis merkezini bastığı ifade edildi. İki gösterici güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatlarını kaybetti. Öfkeli göstericiler, yetkililerin kaçırma, cinsel saldırı ve cinayet gibi suçları önlememek için çaba göstermediğini savunuyor.

Son görüntüler

Tecavüz edildikten sonra boğularak öldürüldüğü ortaya çıkan Zeynep'in ailesi de ihbarda bulunmalarının ardından polisin gerekli şekilde harekete geçmediğini düşünüyor. Zira Zeynep'in kaybolmadan önceki son görüntülerini polis değil, akrabaları ortaya çıkardı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, Zeynep'in bir adam tarafından götürüldüğü görülüyordu.

2 yılda 12 benzer cinayet

Kasur polisi ise son iki yılda 12 benzer cinayet işlendiğini açıkladı. Cinayetlerden beşinin yüzlerce polis tarafından aranan bir şüpheliyle eşleştiği de polisin açıklamasında yer alan bilgiler arasında.

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