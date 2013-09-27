Cansever 'Hey Denysha' klibi ile sosyal medyada gündem oldu

Arabesk müzikle sesini duyuran, bir dönem herkes tarafından tanınan şarkıcı Cansever uzun süredir müzik dünyasında yer almıyordu. Son günlerde Cansever'in sessiz sedasız çektiği "Hey Denysha" adlı parçanın klibi sosyal medyada hızla paylaşılmaya başladı ve en çok konuşulan konular arasına girdi.

Cansever'in alışıldık parçalarından oldukça farklı olan Hey Denysha şarkısı dinleyen hemen herkes tarafından çok başarılı bulundu. İzleyenler ilk önce büyük bir şaşkınlık yaşasada klibi izledikçe Cansever'in performansını başarılı bularak paylaşımda bulundu.

İşte sosyal medyada çok konuşulan o klip: