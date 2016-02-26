T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cansel'in arkadaşları istedi, sınıfın yeri değişti

Öğretmenin cinsel saldırısına uğrayan Cansel, intihar etti

26 Şubat 2016 12:42

Kayseri'de öğretmeni Bayram Ö.'nün cinsel saldırısının ardından intihar eden lise öğrencisi Cansel Buse K.'nın okuldaki sınıfı, arkadaşlarının "Psikolojimiz bozuldu. Olumsuz etkileniyoruz'' şikâyetleri üzerine, okul yönetimince 4'üncü kattan 1'inci kata alındı.

Matematik öğretmeni 39 yaşındaki Bayram Ö. ile lise son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Cansel Buse K. arasında 6 aylık süreçte yaşanan ve genç kızın intiharıyla sonuçlanan olayın ardından, Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi'nde 4'üncü katında bulunan sınıf arkadaşları, psikolojilerini bozduğu ve kendilerine sürekli yaşamını kaybeden genç kızı hatırlattığı gerekçesiyle sınıflarının bir başka kata alınmasını istedi.

Milli Eğitim Müdürlüğü'nce el çektirilen biri müdür 5 yöneticinin yerine geçici olarak atanan yeni lise yönetimi, Cansel Buse K.'nın sınıfındaki arkadaşlarının bu isteğini kabul etti. Cansel'in arkadaşlarının okuduğu 12'nci sınıfı 4'üncü kattan 1'inci kata aldı. Cansel'in sınıfındaki arkadaşları için okul yönetiminin psikolojik desteği sürerken, Okul Aile  Birliği ve diğer ögrencilerin velileri de yıl sonunda üniversite sınavına girecek çocuklarıyla daha fazla ilgilenmeye başladı.

 

 

ETİKETLER

cansel busekayseritaciztecavüz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24