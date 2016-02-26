Cansel'in arkadaşları istedi, sınıfın yeri değişti

Kayseri'de öğretmeni Bayram Ö.'nün cinsel saldırısının ardından intihar eden lise öğrencisi Cansel Buse K.'nın okuldaki sınıfı, arkadaşlarının "Psikolojimiz bozuldu. Olumsuz etkileniyoruz'' şikâyetleri üzerine, okul yönetimince 4'üncü kattan 1'inci kata alındı.

Matematik öğretmeni 39 yaşındaki Bayram Ö. ile lise son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Cansel Buse K. arasında 6 aylık süreçte yaşanan ve genç kızın intiharıyla sonuçlanan olayın ardından, Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi'nde 4'üncü katında bulunan sınıf arkadaşları, psikolojilerini bozduğu ve kendilerine sürekli yaşamını kaybeden genç kızı hatırlattığı gerekçesiyle sınıflarının bir başka kata alınmasını istedi.

Milli Eğitim Müdürlüğü'nce el çektirilen biri müdür 5 yöneticinin yerine geçici olarak atanan yeni lise yönetimi, Cansel Buse K.'nın sınıfındaki arkadaşlarının bu isteğini kabul etti. Cansel'in arkadaşlarının okuduğu 12'nci sınıfı 4'üncü kattan 1'inci kata aldı. Cansel'in sınıfındaki arkadaşları için okul yönetiminin psikolojik desteği sürerken, Okul Aile Birliği ve diğer ögrencilerin velileri de yıl sonunda üniversite sınavına girecek çocuklarıyla daha fazla ilgilenmeye başladı.