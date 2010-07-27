-CANON EURASIA'DAN AÇIKLAMA ANKARA (A.A) - 27.07.2010 - Canon markasının Türkiye'deki temsilcisinin Canon Eurasia olduğu bildirildi. Canon Eurasia Görüntüleme ve Ofis Sistemleri A.Ş'den yapılan yazılı açıklamada, geçtiğimiz günlerde basında yer alan haberlerde, Erkayalar Şirketi'nin Canon'un ''Türkiye Temsilcisi'' unvanıyla yer aldığı kaydedildi. Açıklamada, Erkayalar Şirketi'nin, Canon markasının foto-video konusunda Türkiye distribütörlüğünü yürüttüğü belirtilerek, Canon Eurasia Görüntüleme ve Ofis Sistemleri A.Ş'nin, markanın Türkiye temsilciliğini yürüttüğü ifade edildi.