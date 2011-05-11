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Yaşam

CANNES'TE SÜİT ODA 40 BİN AVRO CANNES (A.A)

11 Mayıs 2011 13:01

-CANNES'TE SÜİT ODA 40 BİN AVRO CANNES (A.A) - 11.05.2011 - Bu yıl 64. yapılan Cannes Film Festivali, Fransa'nın Cote d'Azur sahillerinde bulunan 72 bin nüfuslu Cannes kentinde, Woody Allen'in yönettiği, "Midnight in Paris" adlı yarışma dışı filmiyle bugün başlıyor. 12 gün sürecek festival süresince kentin nüfusu 200 bine fırlayınca, talebe bağlı olarak konaklama fiyatları da yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Geçtiğimiz yıl medya, sektör temsilcileri ve turistlerle birlikte kente 160 bin yabancı gelmişti. Bu yıl bu rakamın 200 bine kadar çıkabileceği tahminleriyle birlikte konaklama fiyatları da tavan yaptı. Etkinlik süresince, şehrin liman yanında bulunan festival sarayına yaklaştıkça konaklama fiyatları, yılın en düşük seviyesinin 3 katını geçiyor. Normal sezonda 40-50 avro civarında olan 2 yıldızlı bir otelin fiyatı 300 avroya kadar çıktı. Şehrin en lüks otellerinden biri olan ve festival sarayına en yakın konumda bulunan Majestic otelinin Kral süitinin bir gecelik fiyatı 38 bin avro. Otel yöneticileri, aynı suitin kış tarifesinin 12 bin avro olduğunu belirtti. ABD'li oyuncu ve yapımcı Robert De Niro'nun başkanlığındaki Olivier Assayas, Martina Gusman, Mahamat-Saleh Haroun, Jude Law, Nansun, Shi, Uma Thurman, Johnnie To, Linn Ullmann'dan oluşan festival jürisi, son olarak 21 Mayıs'ta seyredeceği, Nuri Bilge Ceylan'in yönettiği "Bir Zamanlar Anadolu'da" filminden sonra, 22 Mayısta Altın Palmiye'yi kazanan filmi açıklayacak.

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