Cannes'ın bu yılki jüri Başkanı Tim Burton

T24 - 63. Cannes Film Festivali'nin jürisine sıradışı tarzıyla bilinen Amerikalı yönetmen Tim Burton'ın başkanlık yapacağı bildirildi.



12-23 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek festivalde dokuz kişilik jüriye başkanlık yapacak 51 yaşındaki yönetmen, "Bir düş gerçekleşmiş oluyor. Üç programı birlikte izlediğim ve 48 saatlik korku film maratonlarıyla geçen bir gençlik döneminin ardından kendimi Cannes için hazır hissediyorum" dedi.



Festivalin jürisine geçen yıl ünlü Fransız film yıldızı Isabella Huppert başkanlık etmişti.

