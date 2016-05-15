Cannes'da korkutan tanıtım: Siyah bayraklı yüzleri maskeli kişiler sahile çıktı

Avrupa’nın en önemli film festivallerinden birine ev sahipliği yapan Cannes’da, bir internet şirketinin komando kıyafetli ve maskeli kişilerle gerçekleştirdiği tanıtım kampanyası paniğe neden oldu.

Habertürk'te yer alan habere göre, Fransız internet şirketinin tanıtım kampanyası için yüzü maskeli ve siyah bayrak taşıyan komando kıyafetli 6 kişi, botla denizden gelerek ünlülerin de bulunduğu otelin sahiline çıktı.

Otel misafirlerinin ekip üyelerini terörist, üzerlerindeki kıyafetleri de intihar yeleği sanması üzerine uzun süre panik yaşandı. Daha sonra komando kıyafetli kişilerin aktör, taşıdıkları bayrak sanılan bezin de şirket flaması olduğu anlaşıldı.

Polis, olayın tanıtım kampanyası olduğu bilgisini verdi.

Bu yıl 69'uncusu düzenlenen Cannes Film Festivali yoğun güvenlik önlemleri altında devam ediyor. Festival sırasında polisin yanı sıra 400 dolayında asker ve jandarma da festival alanı ve çevresinde görev yapıyor.

Polis birimleri geçen ay film gösterimlerinin gerçekleştirildiği Cannes Festival Sarayı'nda tatbikat yapmıştı.

Cannes'da çevre güvenliği 500 kamera ile takip ediliyor. Festival dolayısıyla şehir merkezinin nüfusunun üç katına çıkarak 200 bine ulaştığı tahmin ediliyor.