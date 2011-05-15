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Yaşam

CANNES'DA "HUDUTLARIN KANUNU" CANNES (A.A)

15 Mayıs 2011 02:32

-CANNES'DA "HUDUTLARIN KANUNU" CANNES (A.A) - 14.05.2011 - Cannes Film Festivali'nin klasikler bölümünde, Türk sinemasının ilk yönetmenlerinden Lütfi Akad'ın "Hudutların Kanunu" filminin gösteriminde duygulu anlar yaşandı. Festival Genel Sekreteri Thierry Fremaux, gösterimle ilgili yaptığı konuşmada, Türk sinemasını överek, "Çok yaşa Türk sineması, çok yaşa Türkiye" dedi. Sahneye davet edilen filmin oyuncularından Tuncel Kurtiz, filmin tekrar restore edilmesinde emeği geçen Fatih Akın'a teşekkür etti. Kurtiz, o günleri anlatırken duygulandı ve konuşmakta zorlandı. Filmin gösterimine, Yılmaz Güney'in kızı Elif Güney, yönetmen Nuri Bilge Ceylan ve 21 Mayıs'taki yarışmada gösterimi yapılacak "Bir zamanlar Anadolu'da" filminin ekibi de katıldı.  Yılmaz Güney, Pervin Par ve Erol Taş'ın başrollerini paylaştığı "Hudutların Kanunu" filmi, Dünya Sinema Fonunun seçici üyeleri arasında bulunan Fatih Akın'ın çabalarıyla restore edildi. Film, orijinal pozitiften aktarılarak dijital olarak yenilendi.  2004 yılından bu yana Cannes Film Festivali'nde başlatılan "Classics" bölümünde amaç, sinema tarihindeki gözden kaçmış önemli filmler, restore edilip günümüz teknolojisiyle yeniden seyirciye ulaştırmayı hedefliyor. ABD'li yönetmen Martin Scorsess'in başkanlığında kurulan Dünya Sinema Fonu, 2007 yılından bu yana eski filmleri restore ederek dünyaya kazandırıyor. Almanya'da yaşayan başarılı yönetmenlerimizden Fatih Akın da Dünya Sinema Fonunun üyeliğini yapıyor.

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