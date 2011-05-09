-CANNES'A YILDIZ YAĞACAK CANNES (A.A) - 09.05.2011 - 64. Cannes Film Festivali, her sene olduğu gibi bu yıl da dünyaca ünlü sinema yıldızlarının geçidine sahne olacak Amerikalı yönetmen Woody Allen'ın, "Midnight in Paris" isimli filminin yarışma dışı gösterimiyle 11 Mayıs'ta açılacak festival, dünya sinemasının birbirinden ünlü yıldızlarını ağırlayacak. Brad Pitt, Angelina Jolie, Penelope Cruz, Johnny Depp, Sean Penn, Woody Allen, Faye Dunaway, 60 metre uzunluğundaki ''kırmızı halıya'' çıkacak dünyaca ünlü sinema yıldızları arasında yer alıyor. Jüri başkanlığını ünlü oyuncu Robert de Niro'nun yapacağı festival, 22 Mayıs'ta sona erecek. Festivalde, 17 Mayıs günü ünlü Fransız oyuncu Jean-Paul Belmondo için ''özel bir gece'' düzenlenirken, Altın Palmiye'nin onur ödülü bu yıl İtalyan yönetmen Bernardo Bertolucci'ye verilecek. -CEYLAN'IN FİLMİ YARIŞACAK- Festivalin Türkiye için önemi, Altın Palmiye için yarışacak filmler arasında Nuri Bilge Ceylan'ın son filmi ''Bir Zamanlar Anadolu''nun da yer alması. Ceylan'ın filminin galası, 21 Mayıs'ta Cannes'da yapılacak. Türk sinemasının ilk yönetmenlerinden Lütfi Akad'ın ''Hudutların Kanunu'' filminin restore edilmiş kopyası ise ilk kez 64. Cannes Film Festivalinin klasikler bölümünde gösterilecek.