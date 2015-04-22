Cannes Film Festivali'nin jüri üyeleri açıklandı

68. Cannes Film Festivali'nin bu yılki jürisinde yer alacak olan isimler, festival komitesi tarafından açıklandı. Açıklanan listeye göre, ünlü yönetmenler Joel ve Ethan Coen kardeşlerinin başkanlığını yapacağı jüride yer alacaklar isimler şu şekilde:

-Sophie Marceau

-Xavier Dolan

-Sienna Miller

-Guillermo del Toro

-Rossy de Palma

-Rokia Traore

-Jake Gyllenhaal

13-24 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek festivalin açılışı yönetmen Emmanuelle Bercot'nun 'La Tete Haute' filmiyle yapılacak. Festivalde yer alacak olan tek Türk yapımı olan Ziya Demirel'in "Salı" adlı filmi de kısa metraj kategorisinde yarışacak.