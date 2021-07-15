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Kültür-Sanat

Cannes Film Festivali'nde şüpheli paket paniği

Festivale ev sahipliği yapan Palais des Festivals binasının arkasında bulunan bir depoda şüpheli paket bulundu

15 Temmuz 2021 17:20

 Fransa'nın Cannes şehrinde, 6 Temmuz’da başlayan 74. Cannes Film Festivali alanında şüpheli paket paniği yaşandı.

Festivalie ev sahipliği yapan Palais des Festivals'de şüpheli paket paniği yaşandı. Öğleden sonra bina kısa süreliğine kapatılırken, paketin binanın içinde olmadığı anlaşılınca yeniden açıldı.

Polis, yerel saatle 15.00'te, Palais des Festivals  binasının arkasındaki bir depoda şüpheli bir paket bulduklarını ve soruşturmaya hazırlandıklarını söyledi. Daha sonra paketin binanın içinde olmadığı açıklandı.

Açıklamada, "Bu bir bomba alarmı değil. Patlayıcı departmanı şu anda araştırıyor. Erişimi kolaylaştırmak için lütfen alanı boşaltın" denildi.

17 Temmuz’a kadar sürecek olan festival, geçen yıl Koronavirüs salgını nedeniyle yapılmamıştı.

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