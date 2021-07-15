Cannes Film Festivali'nde şüpheli paket paniği

Fransa'nın Cannes şehrinde, 6 Temmuz’da başlayan 74. Cannes Film Festivali alanında şüpheli paket paniği yaşandı.

Festivalie ev sahipliği yapan Palais des Festivals'de şüpheli paket paniği yaşandı. Öğleden sonra bina kısa süreliğine kapatılırken, paketin binanın içinde olmadığı anlaşılınca yeniden açıldı.

Polis, yerel saatle 15.00'te, Palais des Festivals binasının arkasındaki bir depoda şüpheli bir paket bulduklarını ve soruşturmaya hazırlandıklarını söyledi. Daha sonra paketin binanın içinde olmadığı açıklandı.

Açıklamada, "Bu bir bomba alarmı değil. Patlayıcı departmanı şu anda araştırıyor. Erişimi kolaylaştırmak için lütfen alanı boşaltın" denildi.

17 Temmuz’a kadar sürecek olan festival, geçen yıl Koronavirüs salgını nedeniyle yapılmamıştı.