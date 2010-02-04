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Kültür-Sanat

Cannes Film Festivali başlıyor

Uluslararası Cannes Film Festivali 12- 23 Mayıs 2010 tarihlerinde Tim Burton’ın jüri başkanlığında gerçekleşecek.

04 Şubat 2010 02:00

T24 - Uluslararası Cannes Film Festivali 12- 23 Mayıs 2010 tarihlerinde Tim Burton’ın jüri  başkanlığında gerçekleşecek.


Her yıl ortalama yirmi filmin yarıştığı ve Avrupa’nın en önemli festivallerinden Cannes Film Festivali 12 – 23 Mayıs 2010 tarihleri arasında Fransa'nın güneyinde bulunan Cannes kentinde gerçekleşecek.


Altın Palmiye, Büyük jüri, En iyi yönetmen, En iyi Kadın oyuncu, En iyi Erkek oyuncu, En iyi Senaryo, En iyi Kısa film, Altın Kamera, juri ödülü dallarında ödüller verildiği festivalde Büyük ödül Altın Palmiye dalında sahibini buluyor.


İlki 1946 yılında yapılan festivalin bu yıl 63’üncüsü gerçekleşecek. Festivalin jüri başkanlığını Amerikalı yönetmen Tim Burton  yapacak. Sıra dışı tarzıyla fantastik sinemanın simgelerinden biri olan yönetmen dokuz kişilik jüriye başkanlık yapacak. Yönetmen Cannes Film Festivali’nde jüri başkanlığı yapmasıyla ilgili "Bir düş gerçekleşmiş oluyor. Üç programı birlikte izlediğim ve kırk sekiz saatlik korku film maratonlarıyla geçen bir gençlik döneminin ardından kendimi Cannes için hazır hissediyorum" dedi.


Hikâyeye verdiği önemle, oyuncu seçimleriyle ve filmlerinde kullandığı müziklerle kendi sinema dilini yaratmayı başaran yönetmenin filmografisinde: Batman, Edward Scissorhands, Ed Wood, Big Fish gibi filmler yer alıyor. İzleyicilerine fantastik dünyanın kapılarını açan yönetmen masalsı anlatımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

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