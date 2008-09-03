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Spor

Cannavaro Napoli taraftarına kızgın

03 Eylül 2008 03:00

Il Mattino’ya konuşan eski Napoli oyuncusu, bu hafta Roma’ya giderken olay çıkaran taraftarları ayıplayarak, üzüldüğünü belirtti. “Napoli’de çıkan olaylar beni çok üzdü. Çok kızgınım çünkü bu tip olaylar, Napoli’nin imajını kötülüyor.” “Yine de herkesin bilmesi gereken bir gerçek var. Birkaç insanın çıkardığı bu olayların sorumlusu tüm şehir olmamalı.”

Olayları çıkaranları kınayan ve bunun cezasız kalmaması gerektiğini söyleyen Cannavaro, suçsuz insanları stada almamak gibi bir hatanın da yapılmaması gerektiğinin altını çizdi.

“Hırçın insanları normal taraftarlardan ayırmak gerekiyor. Deplasman maçlarını yasaklamak, suçsuz olan insanlara işkence yapmak demektir.”

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