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Dünya

Canlı yayında yavru tavşanı döverek öldürdüler

Tavşanın öldürüldüğü radyo kanalı, 'hayvan hakları tartışmalarındaki ikiyüzlülüğe dikkat çekmek' istediklerini iddia etti

27 Mayıs 2015 21:39

Danimarka'da, özel bir radyo istasyonunun sunucusu, canlı yayında 9 aylık bir tavşanı bisiklet pompasıyla döverek öldürdü. Radio24syv adlı kanal, pazar sabahı yayınlanan program sonrasında yaptığı açıklamada, Alan adı verilen tavşanı öldürme sebeplerinin, ülkedeki hayvan hakları tartışmalarının barındırdığı ikiyüzlülüğe dikkat çekmek olduğunu söyledi.

Radio24syv'nin Facebook'ta yaptığı açıklamanın altına yorum yapan Stan Kosjaks, "Yaptığınız şeyi meşrulaştırmaya çalışmayın, o küçük ve savunmasız hayvanı canlı yayında öldürmenizin tek sebebi, reytinglerinizi artırmak. Belki biri de sizin kafanıza bir pompayla vurup, bunun herhangi bir tartışmayı alevlendirip alevlendirmeyeceğine bakmalı" dedi.

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