Canlı yayında yavru tavşanı döverek öldürdüler

Danimarka'da, özel bir radyo istasyonunun sunucusu, canlı yayında 9 aylık bir tavşanı bisiklet pompasıyla döverek öldürdü. Radio24syv adlı kanal, pazar sabahı yayınlanan program sonrasında yaptığı açıklamada, Alan adı verilen tavşanı öldürme sebeplerinin, ülkedeki hayvan hakları tartışmalarının barındırdığı ikiyüzlülüğe dikkat çekmek olduğunu söyledi.

Radio24syv'nin Facebook'ta yaptığı açıklamanın altına yorum yapan Stan Kosjaks, "Yaptığınız şeyi meşrulaştırmaya çalışmayın, o küçük ve savunmasız hayvanı canlı yayında öldürmenizin tek sebebi, reytinglerinizi artırmak. Belki biri de sizin kafanıza bir pompayla vurup, bunun herhangi bir tartışmayı alevlendirip alevlendirmeyeceğine bakmalı" dedi.