Canlı yayında penis tarifi

Ülke Tv'de her Pazar akşam 23:00’te yayınlanan Prof. Dr İhsan Karaman’ın sunduğu mutlu aile programında bir ilk yaşandı.Programın sunucusu üroloji uzmanı Prof. Dr. İhsan Karaman canlı yayında sertleşme bozukluğunu anlatırken, izleyicilerine penis protezini ve nasıl şişirildiğini bütün ayrıntılarıyla anlattı.