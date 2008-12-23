Canlı yayında penis tarifi

Muhafazakâr kanal Ülke TV, Türk televizyonlarında bir ilke imza attı. Canlı yayında yapay penis nasıl çalışır tarifi verdi
Muhafazakar kanalda yapay penis tarifi - VİDEO
Ülke Tv'de her Pazar akşam 23:00’te yayınlanan Prof. Dr İhsan Karaman’ın sunduğu mutlu aile programında bir ilk yaşandı. Canlı yayında penis protezi şişirdi
Programın sunucusu üroloji uzmanı Prof. Dr. İhsan Karaman canlı yayında sertleşme bozukluğunu anlatırken, izleyicilerine penis protezini ve nasıl şişirildiğini bütün ayrıntılarıyla anlattı.