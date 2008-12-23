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Yaşam

Canlı yayında penis tarifi

Muhafazakâr kanal Ülke TV, Türk televizyonlarında bir ilke imza attı. Canlı yayında yapay penis nasıl çalışır tarifi verdi

23 Aralık 2008 02:00

Muhafazakâr kanal Ülke TV, Türk televizyonlarında bir ilke imza attı. Canlı yayında yapay penis nasıl çalışır tarifi verdi

Muhafazakar kanalda yapay penis tarifi - VİDEO

Ülke Tv'de her Pazar akşam 23:00’te yayınlanan Prof. Dr İhsan Karaman’ın sunduğu mutlu aile programında bir ilk yaşandı.

Canlı yayında penis protezi şişirdi

Programın sunucusu üroloji uzmanı Prof. Dr. İhsan Karaman canlı yayında sertleşme bozukluğunu anlatırken, izleyicilerine penis protezini ve nasıl şişirildiğini bütün ayrıntılarıyla anlattı.

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