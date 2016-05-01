Canlı yayında para saydıran Ali Ağaoğlu'nun cebinden 8 bin 400 lira çıktı!

CNN Türk'te Ekin Olcayto'nun Bazı Şeyler programına katılan iş adamı Ali Ağaoğlu canlı yayında kredi kartı limitinin 50 bin TL olduğunu söyledi. Olcayto'nun, "Cebinizde kaç para var?" sorusuna "bilmiyorum" yanıtını veren Ali Ağaoğlu cebindeki parayı çıkardı. Olcayto'dan parayı saymasını isteyen Ağaoğlu'nun cebindeki paranın 8 bin 400 Lira olduğu anlaşıldı.