Canlı yayında oral seks skandalı

T24- Eski basketbol yıldızı Dennis Rodman katıldığı canlı radyo programında oral seks yaptı.



Eski basketbol yıldızı Dennis Rodman katıldığı radyo programında önce programcının sorularına garip yanıtlar verdi. Ardından sunucunun konuşmasını sık sık kahkahalarla kesmeye başladı.

Rodman'daki tuhaf davranışların sebebiyse sonunda bir kızla beraber banyoda olduğunu açıklamasıyla ortaya çıktı. Programcının "İlişkiye mi giriyorsunuz?" sorusuna "Hayır, sadece oral seks" cevabını veren basketbolcu bağlantı boyunca garip bir şekilde konuşmaya devam etti.

Rodman'ın tavrına daha fazla dayanamayan sunucu da "Madem yanında bir kız var, neden beni arıyorsun?" şeklinde ünlü yıldıza çıkıştı.



NBA'da bir bir dönem Michael Jordan'ın bulunduğu kadroda forma giyen ve şampiyonluklar yaşayan Rodman, basketbol kariyerinin yanında filmlerde de rol almıştı.