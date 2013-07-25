Canlı yayında kimsesiz bebek dağıttılar

Pakistan'da bir televizyon programında kimsesiz bebeklerin isteyen ailelere verilmesi eleştirilere neden oldu. Ramazan ayında yaşanan reyting savaşlarından galip çıkmak için yapıldığı öne sürülen programın sunucusu Aamir Liaquat Hussain, Ramazan başladığından bu yana 2 kimsesiz bebek dağıttı.

Geçtiğimiz haftaki bölümde Hussain'in bebeği verebilmek için söylediği "Bu kız bebeği birileri tarafından çöpe atılmış. Bakın ne kadar güzel ve masum bir kız" şeklindeki sözleri eleştirilere neden oldu. Terk edilmiş bebeklerden birisi 14 yıldır çocuğu olmayan bir aileye verildi.

Daily Mail'in haberine göre, sunucu Hussain, Pakistan halkını "Terk edilmiş, çöpe atılmış pek çok bebeğimiz var. O yüzden halkımızı uyarıyorum; bebeğinizi terk etmek, atmak yerine bize getirin" sözleriyle uyardı.

Pakistan'ı ikiye bölen televizyon programı kimilerine göre, kimsesiz bebeklerin bir aileye kavuşması açısından faydalı iken kimileri de reyting savaşlarına bebeklerin alet edilmesinden hoşnutsuz.