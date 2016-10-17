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Magazin

Canlı yayında "FETÖ’nün ‘magazin imamı’ Nihat Doğan mı?" tartışması

Bir magazin programında Doğan’ın “FETÖ’nün magazin imamı” olduğu öne sürüldü

17 Ekim 2016 20:10

360 TV’de yayınlanan ‘Aklınızda Kalmasın’ programında şarkıcı Nihat Doğan’ın “FETÖ’nün magazin imamı” olduğu öne sürüldü.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek ve oğlu Osman Gökçek’in kanalı Beyaz TV'de yorumcu olduğuna dikkat çekilen Nihat Doğan’ın daha önce Gökçeklerle sosyal medyada ve televizyon kanallarındaki tartışmaları hatırlatıldı.

Fethullah Gülen’in konuşmalarını ezberlemesiyle gündeme gelen Nihat Doğan’ın bu görüntülerine de yer verildi.

Gülen’i 17-25 Aralık’tan sonra da destekleyen Twitter mesajlarının olduğuna dikkat çekilen tartışmada, Nihat Doğan’ın “FETÖ’nün magazin imamı” olduğu öne sürüldü.

 

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