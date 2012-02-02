Canlı yayında 'fahişelik' teklifi!

T24 - Bugüne kadar bin kişiyle ilişkiye girdiğini açıklayan kadına TV'de yapılan ahlaksız teklif ortalığı karıştırdı.



İngiltere'de seks bağımlısı olduğunu açıklayan kadına bir televizyon programında yapılan teklif ortalığı karıştırdı. Seks bağımlısı Crystal Warren (42) İngiltere'de ITV televizyonundaki This Morning (Bu Sabah) porgramına katıldı. Warren'in seks bağılılığı nedeniyle sabit bir işte çalışamadığından yakınması üzerine progranm sunucusu Eamonn Holmes "Neden bunu paraya çevirmiyorsun? Eğer günde beş ya da altı kere seks yapmaya ihtiyacın varsa bunu bir işe dönüştürmeyi düşünmez misin" diye sorunca ortalık karıştı.



Warren "Bir fahişe mi olayım yani" şeklinde yanıt vererek Holmes'a tepki gösterdi. İzleyiciler de program sunucusuna tepki göstererek Twitter'dan tepki mesajı gönderdi. Seks bağımlılığı uzmanı Dr. Thaddeus Birchard ise sunucunun teklifini "sorumsuzluk" olarak açıkladı. Uzmanlar seks bağımlılığının henüz anlaşılmadığını belirterek bunun kontrol dışı bir hastalık olduğunu belirtiyorlar.







