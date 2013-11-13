Canlı yayında cinayeti itiraf eden Seda A: Sopayla vura vura öldürdük

Avcılar’da yaklaşık bir yıl önce deniz kenarında ölü olarak bulunan 28 yaşındaki Medet Altun’un cinayetiyle ilgili çıktıkları televizyon programında yayın sırasında gözaltına alınan Sevda A. ile Hasan G.’nin resmi ifadelerinde suçlarını itiraf ettikleri öğrenildi. Şüphelilerin Medet Altun’u başına 3 kez sopayla vurarak öldürdükten sonra kayalığa attıklarını olayda kullandıkları sopayı da denize fırlattıklarını söyledikleri belirtildi.

Avcılar’da 30 Ocak 2013 tarihinde inşaat işçisi Medet Altun kayalıkların arasında ölü olarak bulundu. Ceset üzerinde yapılan incelemede başının arkasındaki bölümde kafatasının kırık olduğu tespit edildi. Ancak yaranın düşme sonucu mu yoksa bir cisimle vurulma sonucumu meydana geldiği tespit edilemeyince olay kayıtlara şüpheli ölüm olarak geçti.

‘Sen bu işi bana bırak’

Bir özel televizyon kanalında Medet Altun’un ölümüyle ilgili yapılan programda gelen itiraf olayla ilgili soruşturmanın yönünü değiştirdi. Medet Altun’un ölmeden önce sosyal medya üzerinden tanışıp gönül ilişkisi kurduğu evli sevgilisi 39 yaşındaki Sevda A. katıldığı programda cinayeti diğer sevgilisi Hasan G.’nin işlediğini söyledi. Program sunucusu Müge Anlı'nın "neler oldu" sorusunu üzerine boşanma davalı eşinden iki çocuğu bulunan Sevda A. "Bu olayı Hasan bey yaptı. Medet bana düşkündü, telefonlar geliyordu, Hasan bunu biliyordu. Seni böyle rahatsız edemez dedi, onunla görüşmeyeceksin dedi. Medet’le de konuştu . Bana sen bu işi bana bırak dedi." dedi.

Bu itiraf üzerine programın yayınlandığı stüdyonun bahçesinde bekleyen Hasan G. polis tarafından gözaltına alındı. Polis daha sonra halen yayında olan Sevda A.’yı da gözaltına aldı.

‘Konuşmak istemiyoruz’

Doğan Haber Ajansı’ndan Ali Aksoyer’in haberine göre, Cinayet Büro Amirliği’ne getirilerek sabaha kadar sorgulanan iki şüphelinin suçlarını itiraf ettiği öğrenildi. Şüphelerden Sevda A.’nın resmi ifadesinde "Onu sahile buluşmak için çağırdım. Hasan arkadan geldi. Onun başına bir sopayla 3 kez vurdu. Yere yığılınca onu kaldırıp kayalıklara attık. Daha sonra olayda kullandığımız sopayı denize atarak normal hayatımıza döndük." dediği belirtildi. Öte yandan olayın şüphelisi Hasan G.’nin de Medet Altun’un başına sopayla vurarak öldürdüğünü itiraf ettiği belirtildi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler Sevda A. ile Hasan G. sabah saatlerinde Küçükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi. Basın mensuplarının sorularını cevaplandırmayan şüpheliler "Konuşmak istemiyoruz" dedi.

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