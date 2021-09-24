Canlı yayına çırılçıplak çıktı!

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Britanya'da yayın yapan ITV kanalında bir sabah programına konuk olan iklim aktivisti Laura Amherst yayına çıplak çıktı. Amherst, yayında üzerinde "Daha fazla boş hedef yok" yazılı bir pankart tuttu.

Siyaset bilimi öğrencisi ve iklim aktivisti Laura Amherst, bugüne kadar çok sayıda iklim eyleminde dikkat çekmek çıplak bir şekilde katıldı.

Britanya'da yayınlanan The Morning kanalına konuk olan aktivist, canlı yayına da çıplak bir şekilde çıktı. Yayın sırasında kamera Amberst'e yönelmeden önce sunucu Holly Willoughby, ona üzerinde "Daha fazla boş hedef yok" yazılı pankartı uzattı.

Sunucular, Amherst'e iklim krizine dikkati çekmek için neden çıplaklığı kullandığını sordu.

Aktivist, "Gezegenin kurtarılmasına yardım etmek için üstsüz protesto ediyorum" dedi ve çıplak olmamayı tercih edeceğini ancak bu şekilde daha çok insanın ilgisini çekebildiğini belirtti.

Yayından sonra sosyal medyada bazı kullanıcılar aktiviste tepki gösterirken bazıları da eylemi için kutladı.