Canlı yayına, cansız konuklar

Adana'da, belediye başkan adaylarını birlikte veya tek tek ekrana çıkaran ‘Bir Ters Bir Düz’ programına canlı yayında katılıp soruları yanıtlamak istemeyen iki adaya son bir çağrı yapıldı. Adayla katılmayınca sorular, stüdyoya konulan maketlerine soruldu.



Kanal A TV Genel Yayın Yönetmeni Acar Filiz'in yönettiği, 3 gazetecinin de sorularıyla katkı verdiği ‘Bir Ters Bir Düz’ programı, dün akşam canlı yayınlandı. Her hafta farklı konukları ağırlayan programın dün akşamki canlı yayın konukları ise cansız maketler oldu.



Program yönetmeni Acar Filiz, yayına katılıp, soruları yanıtlamak istemeyen Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı MHP'li Aytaç Durak ile metropol Seyhan İlçe Belediye Başkanı ve adayı AKP'li Azim Öztürk'ün maketlerini koyarak programı gerçekleştirdi.



Filiz, Durak'ın daha önce katılacağını söylemesine karşılık, son anda vazgeçtiğini, Azim Öztürk'ün ise hiç kabul etmediğini söyledi.



Bu iki adayın basın toplantılarında soru da sordurmadığını öne süren Filiz, maketleri şöyle açıkladı:

“Tarafsızlığımızı kabul eden diğer tüm adaylar katılıp gazetecilerin sorularına canlı yayında cevap verdi, projelerini açıkladı. Ama bu iki aday soru sorulmasına tahammül edemiyor. Gelişmiş demokrasilerde böyle şey olmamalı. İzleyenlerimize söz vermiş ve daha önceden duyurmuştum. Ama Sayın Durak, gününde gelmeyip ertesi gün seçim yasağının başlaşacağı bir günü önerdi ve bu konuda da tereddütlü konuştu. Sayın Öztürk'e ise birçok kez çağrıda bulunduk. Sözümüzü yerine getirip, başkanlarımızı programa dahil ediyoruz, ancak, kendileri gelmedikleri için sorularımızı da maketlerine soracağız. İstedikleri an yayına katılıp, sorulara cevap verebilir, projelerini anlatabilirler.”



Filiz'in açıklamalarının ardından yayın başladı, gazetecilerin yanı sıra cep telefonu mesajı, e-posta ve telefon bağlantısıyla izleyenlerin soruları da kabul edildi. Programa başkanlar telefonla da katılmadı.



‘Bu siyasi bir tezgâhtır’



Kendisinin katılmadığı bir programda gıyabında konuşulmasını eleştiren Aytaç Durak, DHA'ya yaptığı açıklamada, “Ben kendilerine cuma günü yayına katılacağımı söylemiştim. Mutabakat sağlandığı halde, aleyhimde dedikodu üretenleri, iftira atanları kınıyorum. Bu bir siyasi tezgâhtır” dedi.



Seyhan Belediyesi Basın Danışmanı Aytekin Gezici de yazılı açıklama yaparak, programa davet yapılmadığını iddia etti.

