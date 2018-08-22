CANLI YAYIN DUYURUSU

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Beşiktaş'ın Partizan ile yarın deplasmanda oynayacağı UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçı öncesi teknik direktör Şenol Güneş ve siyah beyazlı futbolcu Domagoj Vida'nın düzenlediği basın toplantısını DHA olarak CANLI yayınlamaktayız

22 Ağustos 2018 23:28

Beşiktaş\'ın Partizan ile yarın deplasmanda oynayacağı UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçı öncesi teknik direktör Şenol Güneş ve siyah beyazlı futbolcu Domagoj Vida\'nın düzenlediği basın toplantısını DHA olarak CANLI yayınlamaktayız.

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Beşiktaş PartizanUEFA Avrupa LigiGüneşDomagoj VidaDHACANLI
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