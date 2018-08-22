CANLI YAYIN DUYURUSU

Beşiktaş\'ın Partizan ile yarın deplasmanda oynayacağı UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçı öncesi teknik direktör Şenol Güneş ve siyah beyazlı futbolcu Domagoj Vida\'nın düzenlediği basın toplantısını DHA olarak CANLI yayınlamaktayız.