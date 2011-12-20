T24- Demet Akalın ve Hande Yener, “Van İçin Pop” konserinde sahneye en son çıkıp en fazla performans sergileyen Bengü’yü böyle eleştirdi.







Hürriyet'in haberine göre, geçtiğimiz pazar günü İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen “Van İçin Pop” konseri, ünlü popçuları bir araya getirdi. Organizasyona katılan ünlüler, alfabetik sıraya göre sahneye çıkıp dörder dakika performans sergiledi.





Hemen hemen tüm sanatçılar, birer şarkı seslendirip sahneden indi. Konserin kapanışını yapan isim ise ilk sıralarda çıkması gereken Bengü oldu. Dört şarkısını miksleyerek okuyan Bengü, sahnede toplam 6.5 dakika kaldı. Bu durum Demet Akalın ve Hande Yener’in tepkisini çekti. İkili, Bengü için “Canlı yayın çakalı” yorumunu yaptı.