Ücretsiz izne çıkarılan işçiye ayda 1177 lira ödenecek; hak kaybı var mı?

Koronavirüs nedeniyle ücretsiz izne çıkarılanlara İşsizlik Fonu'ndan ayda 1177 lira ödeme yapılması planlanıyor. Hükümetin düzenlemesi hâlâ tasarı halinde.

Emek ve sosyal politikalar uzmanı Aziz Çelik tasarının yasalaşması durumunda işçilerin hak kaybına uğrayıp uğramayacağını Barış Soydan'a yorumladı.

Aziz Çelik'e göre tasarının işten çıkarmaları yasaklaması doğru, ancak ücretsiz izne çıkarılanlar için ödenecek miktar işçilerin gelirini korumuyor. Yani "Ücretsiz izin ödemesi ile çalışanların İşsizlik Sigortası Fonu'ndan alabilecekleri daha yüksek ödemelerin önüne geçilmek isteniyor. Aziz Çelik, fonda 131 milyar lira olduğunu, kısa çalışma ödeneği formülüyle işçilerin gelir kaybının engellenebileceğini kaydetti.

Çalışma yasasında ücretsiz izin uygulamasının tek taraflı uygulanamayacağını, uygulanması durumunda işçinin işten çıkma ve tazminat hakkı olduğunu belirten Aziz Çelik, yeni düzenlemenin yasalaşması durumunda bu hakkın da geçici olarak askıya alınacağını ifade etti.

1177 liranın sadece harçlık olarak nitelendirilebileceğini belirten Aziz Çelik, yerine kısa çalışma ödeneğinin uygulanması durumunda "son 12 ay boyunca almış olduğu brüt ücretin yüzde 60'ı ile asgari ücretin yüzde 150'si arasında bir ödeme yapılır. Yani çalışana en düşük 1750 lira civarında en yüksek de 4350 lira ödenir" dedi.

1177 liralık bir ödemenin işten çıkarmanın yasaklanmasını işlevsiz hale getireceğini ifade eden Aziz Çelik, düzenlemenin olumlu yanının 15 Mart'tan sonra işten çıkarılanların hepsini kapsaması olduğunu dile getirdi. Yani işsizlik sigortasına ya da kısa çalışma ödeneğine başvurma kriterlerini yerine getiremeyenlerin ücretsiz izin ödeneğinden yararlanabileceğini söyledi.