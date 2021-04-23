NASA, Space X roketi ile 4 astronotu uzaya fırlattı

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ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX ile Uluslarası Uzay İstasyonu'na (ISS) 4 astronot gönderiyor. Fırlatma başarılı bir şekilde gerçekleştikten sonra astronotlar istasyona doğru yol almaya başladı.

Bu, NASA'nın özel bir şirket olan SpaceX ile ISS'e gerçekleştirdiği ikinci, toplamda üçüncü seferi oldu.

Crew-2 isimli görev kapsamında ISS'e iki ABD'li, bir Japon ve bir de Fransız astronot gönderilecek. İstasyona gönderilen astronotlar burada platformu güncel tutmak ve geliştirmek, deneyler yapmak gibi rutin görevler yürütecek.

Astronotlar fırlatma kulesinin tepesine çıkıp Falcon 9 roketindeki Crew Dragon kapsülüne bindi. Ateşleme kısa süre içinde gerçekleşecek.

SpaceX'in ilk görevinde gönderdiği Crew-1 ekibi hala uzay istasyonunda bulunuyor. Crew-2'nin yanaşmasına hazırlık olarak kapsülün yeri değiştirildi. Crew-1 görevindeki 4 astronot bu ay sonunda Dünya'ya geri dönecek.

Normalde perşembe günü gerçekleştirilmesi planlanan sefer, kötü hava şartları nedeniyle ertelenmişti.