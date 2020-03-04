'Süper Salı': Biden yarışta liderliğe yükseldi, gözler Sanders'ın önde olduğu California'da

T24 Dış haberler

ABD'de Demokrat Parti ön seçim sürecinin en önemli günlerinden biri olarak görülen 'Süper Salı'da tüm sandıklar kapandı ve oy sayma işlemi başladı.

Gecenin şu ana kadar kazananı eyaletlerin çoğunda zafer ilan eden eski Başkan Yardımcısı Joe Biden oldu. Vermont, Colorado ve Utah'da kazanan Bernie Sanders, delege sayısında tekrar liderliği ele geçirmek için gözlerini California'ya çevirdi.

Elizabeth Warren ve Michael Bloomberg, 'Süper Salı'da da umduğunu bulamadı. Bloomberg sadece Amerikan Samoası'nda kazanırken, Warren hiçbir eyalette zafer ilan edemedi. İki ismin de önümüzdeki günlerde seçim kampanyalarına son verebileceği konuşuluyor.

Şu ana kadar açıklanan resmi olmayan sonuçlara göre Biden 8 eyalette (Alabama, Arkansas, Massachusetts, Minnesota, Kuzey Carolina, Oklahoma, Tennessee, Virginia), Sanders ise 3 eyalette (Colorado, Utah, Vermont) kazandı. California, Maine ve Texas'ta şu anda Sanders önde görünse de bir kazanan ilan edilmedi.

Aylarca süren ön seçim sürecinde kazanılabilecek delegelerin yaklaşık üçte birinin hangi aday adaylarına gideceği ilerleyen saatlerde belli olacak.

Herhangi bir Demokratın başkan adayı seçilebilmesi için bin 991 delege kazanması gerekiyor. 'Süper Salı'dan önce yapılan dört seçimde delege sayısı ve sıralama şöyleydi:

1- Bernie Sanders: 60 delege

2- Joe Biden: 54 delege

3- Pete Buttigieg (Kampanyasına son verdi): 26 delege

4- Elizabeth Warren: 8 delege

5- Amy Klobuchar (Kampanyasına son verdi): 7 delege

--------------------------------------------------------------------Henüz delege kazanamayan aday adayları

Andrew Yang (Kampanyasına son verdi)

Michael Bloomberg

Tom Steyer (Kampanyasına son verdi)

Tulsi Gabbard

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Adaylığını açıkladığında yarışın açık favorisi olarak görülen, ancak ön seçimlerin yapıldığı ilk 3 eyalette sendeleyen Joe Biden, 'Süper Salı'nın kazananı oldu. Güney Carolina'da aldığı büyük zaferle yarışa hızlı bir geri dönüş yaptı. Bu büyük zaferin ardında seçim kampanyalarına son vermiş isimler Pete Buttigieg, Amy Klobuchar ve Beto O'Rourke da seçmenlerine Biden'ı destekleme çağrısında bulundu. 44.

'Süper Salı'da belirlenen sonuçlar şöyle:

Alabama

Açılan Sandık: Yüzde 88

Aday Oy oranı Orana göre delege sayısı

Joe Biden (Kazandı) % 62.9 6

Bernie Sanders % 16.5 0

Michael Bloomberg % 11.7 0

Elizabeth Warren % 5.5 0

ABD basını, Alabama'da seçimleri Joe Biden'ın kazandığını duyurdu. Delege sayıları resmi sonuçlar açıklandıktan sonra belli olacak.

Arkansas

Açılan Sandık: Yüzde 100

Aday Oy oranı Orana göre delege sayısı

Joe Biden(Kazandı) %40.5 7

Bernie Sanders %22.4 4

Michael Bloomberg %16.7 1

Elizabeth Warren %10.0 0

California

Açılan Sandık: Yüzde 62.4

Aday Oy oranı Orana göre delege sayısı

Bernie Sanders % 32.2 48

Joe Biden % 23.3 0

Michael Bloomberg % 15.3 0

Elizabeth Warren %12.2 0

Colorado

Açılan Sandık: Yüzde 82

Aday Oy oranı Orana göre delege sayısı

Bernie Sanders (Kazandı) %35.9 5

Michael Bloomberg %21.7 3

Joe Biden %22.7 2

Elizabeth Warren %16.9 0

Maine

Açılan Sandık: Yüzde 73

Aday Oy oranı Orana göre delege sayısı

Joe Biden %33.9 4

Bernie Sanders % 32.9 4

Michael Bloomberg % 16.0 0

Elizabeth Warren % 12.0 0

Pete Buttigieg % 2.1 0

Massachusetts

Açılan Sandık: Yüzde 92

Aday Oy oranı Orana göre delege sayısı

Joe Biden % 33.1 32

Bernie Sanders % 26.4 27

Elizabeth Warren % 21.4 17

Michael Bloomberg % 11.6 0

Pete Buttigieg % 2.6 0

Minnesota

Açılan Sandık: Yüzde 99

Aday Oy oranı Orana göre delege sayısı

Joe Biden(Kazandı) % 38.6 36

Bernie Sanders % 29.9 25

Elizabeth Warren %15.4 5

Michael Bloomberg % 8.3 0

Kuzey Carolina

Açılan Sandık: Yüzde 96

Aday Oy oranı Orana göre delege sayısı

Joe Biden (Kazandı) % 42.9 31

Bernie Sanders % 24.1 12

Michael Bloomberg % 13 0

Elizabeth Warren % 10.5 0

Oklahoma

Açılan Sandık: Yüzde 97

Aday Oy oranı Orana göre delege sayısı

Joe Biden (Kazandı) %38.7 35

Bernie Sanders %25.4 15

Michael Bloomberg %13.9 0

Elizabeth Warren %13.4 0

Tennessee

Açılan Sandık: Yüzde 100

Aday Oy oranı Orana göre delege sayısı

Joe Biden (Kazandı) % 41.7 21

Bernie Sanders % 24.9 10

Michael Bloomberg % 15.5 0

Elizabeth Warren % 10.4 0

Pete Buttigieg % 3.3 0

Texas

Açılan Sandık: Yüzde 97

Aday Oy oranı Orana göre delege sayısı

Joe Biden %33. 4 42

Bernie Sanders % 29.9 38

Michael Bloomberg % 15. 1 1

Elizabeth Warren % 11.4 1

Pete Buttigieg % 0. 4 0

Utah

Açılan Sandık: Yüzde 28

Aday Oy oranı Orana göre delege sayısı

Bernie Sanders %33.9 3

Michael Bloomberg %17.3 0

Joe Biden %16.4 0

Elizabeth Warren %15.3 0

Pete Buttigieg %13.4 0

Virginia

Açılan Sandık: Yüzde 99

Aday Oy oranı Orana göre delege sayısı



Joe Biden (Kazandı) %53.3 52

Bernie Sanders %23 20

Elizabeth Warren %10.7 1

Michael Bloomberg %9.7 0

Tulsi Gabbard %0.9 0

Vermont

Açılan Sandık: Yüzde 98

Aday Oy oranı Orana göre delege sayısı

Bernie Sanders (Kazandı) %50.7 10

Joe Biden %22.1 5

Elizabeth Warren %12.6 0

Michael Bloomberg %9.4 0

Amerikan Samoası

Açılan Sandık: %100

Aday Oy oranı Orana göre delege sayısı

Michael Bloomberg (Kazandı) % 49.9 4

Tulsi Gabbard % 29.3 1

Bernie Sanders % 10.5 0

Joe Biden % 8.8 0

Elizabeth Warren %1.4 0

Yurtdışındaki Demokratlar

Açılan Sandık:

Aday Oy oranı Orana göre delege sayısı