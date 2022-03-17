Savaşta 3. hafta, Rusya da Batı da Ankara'yı yanına çekmeye çalışıyor

T24 dış politika analisti Barçın Yinanç ve dış politika editörü Metin Kaan Kurtuluş Dış Politika İle İçli Dışlı'da, Türkiye’nin diplomasi trafiğinin röntgenini, Avrupa’nın Ankara’yı Batı kampında tutma harekâtını, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'un Ankara'ya sürpriz ziyaretini ve Rusya ile Batı'nın Türkiye'yi nasıl yanında tutmaya çalıştığını konuştu.

Ukrayna Rusya savaşı devam ederken Türkiye'nin diplomasi trafiğini yorumlayan Barçın Yinanç, ''Batılı başkentler Türkiye'yi Batı kanadında tutmak isityorlar bu nedenle ziyaret trafiğinin arttığını söyleyebilirim. Bir taraftan Rusya da Türkiye Nato üyesi olsa da Türkiye'yi yanında tutmaya çalışıyor. Büyük resimden baktığımızda iki tarafın Türkiye'yi kendi yanına çekme çabası olarak görüyorum. Çünkü özellikle Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un hükümete geldikten bu kadar kısa süre sonra Türkiye'yi ziyaret etmesi beklenmiyordu'' dedi.

Scholz'un Türkiye ziyaretini değerlendiren Yinanç, ''Bu trafikteki en öne çıkan ziyaret Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un ziyareti oldu. Benim gördüğüm kadarıyla sadece Ukrayna-Rusya meselesi değil ikili ilişkilerin her vehçesi ele alındı. Örneğin Türkiye açısından en önemli mesele Almanya'dan bazı silahlarla ilgili ihracat izninin çıkmamış olması. Bu anlamda bir umut ışığının olmadığını anladım ben basın toplantısında' ama onun dışında'' diye konuştu.

Çavuşoğlu ve Lavrov görüşmesini yorumlayan Yinanç, ''Bize müzakerelerle ilgili olarak sızan bilgiler, Ukrayna'nın NATO üyeliğinde ısrarcı olmayacağı yönünde. Rusya'nın 24 Şubat öncesinde Zelenski'yi bile Ukrayna'da görmek istemezken şimdi Zelenski'yi iktidarda kalacak bir takım formüllere daha açık olduğuna dair bazı şeyler sızıyor doğrusu'' ifadelerini kullandı.