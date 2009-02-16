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Spor

Canlı salyangoz yedi!

Milanlı Gattuso, takım arkadaşlarının “Bir salyangozu canlı canlı yeme” iddiasını kabul edip, kırmızı-siyahlı futbolcuları şaşırttı.

16 Şubat 2009 02:00

Milanlı Gattuso, takım arkadaşlarının “Bir salyangozu canlı canlı yeme” iddiasını kabul edip, kırmızı-siyahlı futbolcuları şaşırttı.

İtalyan ekibi Milan’ın tecrübeli ismi Gennaro Gattuso, takım arkadaşlarının “Bir salyangozu canlı canlı yeme” iddiasını kabul edip, bunu da başararak kırmızı-siyahlı futbolcuları şaşırttı.

31 yaşındaki oyuncu, “24 arkadaşım adam başı 500’er euroya iddiaya gireceklerini söyledi. Size bu kadar çok para önerilse yapmaz mıydınız? Çok da büyütülecek bir şey değildi” diye konuştu.


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