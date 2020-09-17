Prof. Dr. Murat Akova: Türkiye'de 13 bin kişiyi aşılamayı hedefliyoruz, önce 1200 kişi sağlık personeli olacak

Çin'in geliştirdiği Koronavirüs aşısı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde gönüllülere yapıldı. Çalışmayı yürüten Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Murat Akova canlı yayında yaptığı açıklamada Türkiye'de 13 bin kişinin aşılamayı hedeflediklerini belirti.

Akova,"Aşı çalışmalarını şöyle yapacağız, 13 bin kişiyi hedefliyoruz Türkiye'de nihai olarak. İlk aşamada 1200 kişi hastalık açısından ön planda ve riskli olan sağlık personeli olacak. Bunu da ikiye böleceğiz ve yarısına boş aşı yarısına da yine Covid aşısını yapacağız ki aşının etkili olup olmadığını görelim." dedi.

Akova, "Bu klinik çalışma sonucu göreceğiz. Aşı gönülleri 18-60 yaş arası kişiler.. Gönüllük için aşı merkezine başvurulabilir" diye konuştu.

Akova, "Toplam 10 bin kişiye uygulandı dünyada, çok ciddi yan etki görülmedi şu ana kadar.Tüm aşılarda risk vardır, gönüllülere söylendi. Ekim, kasım, aralık aylarından çok korkuyoruz. Bize 4 ay süreyle koruyuculuk sağlayacak bir aşı lazım" ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Serhat Ünal, "Zatürre aşısı Koronavirüs'e karşı korumaz" dedi.

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